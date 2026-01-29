Il Bologna crea tanto, ma rischia anche: al 45' Maccabi Tel Aviv sotto 1-0, decide Rowe

Terminato il primo tempo alla TSC Arena, all'intervallo Maccabi Tel Aviv-Bologna è sullo 0-1..

La prima occasione del match è per il Bologna, che al 3' sfiora il vantaggio con Orsolini, bravo a colpire di testa su cross di Zortea, con la sfera che esce di poco a lato. Continua il forcing rossoblù, con Zortea che calcia bene di sinistro dal limite, ma anche lui non trova lo specchio. Al 19' gli emiliani troverebbero pure il gol, ma Orsolini, che devia verso la porta il cross di Miranda, parte da posizione irregolare e il VAR annulla giustamente la rete dell'italiano.

Al 30' la chance più clamorosa della partita ce l'ha il Maccabi Tel Aviv con Ben Harush. Grandissima azione degli israeliani, che approfittano della buona giocata di Sissokho e liberano proprio l'esterno al tiro da solo davanti a Skorupski. Per fortuna del Bologna però il classe 2005 è impreciso e mette a lato. Al 35' arriva finalmente il gol dell'1-0 ospite, con Jonathan Rowe: Moro calcia debolmente da fuori, Malika non è perfetto e sulla respinta il più lesto è proprio l'ex Marsiglia, che non sbaglia con il mancino. Pochi minuti dopo è Castro a calciare forte da fuori e a obbligare l'estremo difensore alla respinta. Al 43' un errore di Vitik spalanca la strada a un passaggio di Sissokho per Andrade, che da solo davanti a Skorupski mette a lato con lo scavetto. Dentro il recupero sono due le chance per il Bologna: prima Rowe serve Ferguson da solo davanti alla porta dopo un dribbling, dopo Castro si libera e incrocia da ottima posizione con il mancino. In entrambe le occasioni però Malika è super e salva i suoi.

Clicca qui per seguire il live di TMW di Maccabi Tel Aviv-Bologna.