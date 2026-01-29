Tutto facile per il Bologna a Backa Topola: 3-0 al Maccabi Tel Aviv, ma per gli ottavi non basta

Termina 0-3 la partita tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, valida per l'ottava giornata di League Phase di Europa League.. Il racconto del match.

Nel primo tempo il Bologna crea tante occasioni, ma, un po' per imprecisione, un po' per merito di Melika, passa solo al 35', ironia della sorte, proprio grazie a un errore del portiere avversario, che respinge malissimo un tiro innocuo di Moro dal limite dell'area e favorisce il tap-in da parte di Rowe, partito in posizione regolarissima.

Nella ripresa i rossoblù partono fortissimo e segnano il 2-0 subito grazie a Orsolini, che sfrutta un filtrante di Zortea, salta l'avversario con una finta, si sposta il pallone sul sinistro e calcia forte a incrociare sul primo palo per il raddoppio della squadra di Italiano. Prosegue il forcing dei felsinei, con Zortea che è una furia a destra e crossa per Bernardeschi, il quale svirgola e manda alto un pallone invitante dal limite. Poco dopo il 75' Zortea regala un altro sussulto, incuneandosi in area e guadagnandosi un calcio di rigore, che viene però tolto con il VAR per una caduta accentuata dall'ex Cagliari. Il gol della Roma rende il finale ancora meno interessante, con il Bologna che all'89' sfiora il tris grazie a Cambiaghi, abile a spostarsi la sfera sul sinistro e calciare forte verso lo specchio, trovando la risposta di Malika. Nel recupero prima Miranda pennella alla perfezione per Dallinga, che devia troppo debolmente e mette fuori, poi il terzino sinistro calcia forte dal limite, esaltando i riflessi di Malika. L'ultima emozione è la rete del definitivo 3-0, che porta la firma di Pobega. Solita sgroppata sulla fascia di Cambiaghi, che vede Ferguson e lo serve con un tocco all'indietro. La deviazione di un difensore del Maccabi Tel Aviv favorisce poi Pobega, che appoggia in rete con il sinistro.

