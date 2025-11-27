Il Bologna di Italiano è una cooperativa del gol: sono 11 i giocatori che hanno esultato in stagione

Il Bologna vince e si diverte, facendo al contempo anche divertire chi lo guarda. Il successo per 4-1 odierno contro il Salisburgo in Europa League è il dodicesimo risultato utile consecutivo, con la squadra di Italiano che ha risistemato la classifica fuori dai confini italiani e che continua a volare in campionato.

Nella vittoria sulla squadra della Red Bull è da segnalare l'efficacia offensiva, con tutto il reparto d'attacco andato in gol: prima Odgaard, poi Dallinga, quindi Bernardeschi e infine Orsolini. Ovvero i 4 titolari dell'attacco. Una situazione, quella di tanti marcatori diversi, che però è oramai una costante della squadra di Italiano da inizio anno.

Una sorta di cooperativa del gol che ha già portato undici giocatori a segnare, da inizio anno ad oggi. Con ben 7 calciatori che hanno esultato in più di un'occasione: nello specifico Riccardo Orsolini guida questa speciale classifica, con 7 reti fra tutte le competizioni. A quota 4 ci sono Castro e Odgaard, mentre Dallinga è salito a quota 3. A 2 ecco Federico Bernardeschi, Nicolò Cambiaghi e Tommaso Pobega, mentre a una marcatura ecco Nikola Moro, Lucumì, Miranda e Holm. Il tutto in attesa dei vari Zortea, Ferguson e Fabbian, tutti calciatori che hanno nelle gambe diversi gol nell'arco di una stagione.