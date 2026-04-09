Il Bologna gioca, l'Aston Villa segna: Ravaglia sbaglia, è 0-1 all'intervallo al Dall'Ara

Terminato il primo tempo al Dall'Ara, all'intervallo Bologna-Aston Villa è sullo 0-1 ..

Succede poco o niente in avvio nella gara dei quarti di andata di Europa League, con entrambe le squadre che preferiscono studiarsi e non rischiare di scoprirsi piuttosto che provare a impensierire i rivali. L'unica notizia degna di nota è l'ammonizione di Lucumi al 15', che gli costerà la presenza nel match di ritorno. Per la prima occasione bisogna aspettare il 20', quando Miranda verticalizza bene per Castro, il quale però svirgola davanti a Martinez e non colpisce la sfera. L'azione continua e Bernardeschi salta il diretto avversario, crossa in area e Miranda in acrobazia obbliga il Dibu alla respinta in angolo.

Al 25' l'episodio che avrebbe potuto cambiare l'incontro: Rowe si mette in proprio, arriva al limite e allarga per Castro, che crossa in area e trova la deviazione di Konsa. La palla termina alle spalle di Martinez, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco dell'argentino. Qualche minuto più tardi Rowe dà spettacolo e sfrutta al meglio una palla recuperata da Castro, mette in mezzo di esterno destro per Ferguson e quasi corre a esultare, ma il tiro dello scozzese colpisce la traversa e finisce sulla riga di porta. La risposta degli inglesi arriva al 38' con il sinistro da fuori di McGinn, che esce di poco alla sinistra di Ravaglia. In chiusura di tempo, un po' a sorpresa, a passare in vantaggio è proprio l'Aston Villa, che sfrutta al massimo un calcio d'angolo battuto da Tielemans e segna con un colpo di testa di Konsa, bravo ad approfittare dell'errore di Ravaglia in uscita.

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