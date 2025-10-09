Il Bologna si gode Ferguson, al primo gol con la Scozia: "Rete che significa tutto"
Serata magica per Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna protagonista nel successo della sua Scozia per 3 a 1 contro la Grecia nel percorso di qualificazioni al Mondiale. Il giocatore rossoblù è alla prima esultanza con la maglia della sua Nazionale e più in generale è tornato al gol dopo molti mesi, visto che l'ultimo risaliva a gennaio:
"Per me questo gol significa tutto. E' il mio primo gol per la Scozia e in più non segnavo da tantissimo tempo, quindi è una bella sensazione. Siamo felicissimi di aver portato a casa la vittoria, è stato importante davanti al nostro pubblico e ne siamo felici. E' un successo importante, ma che non significherà niente se non dovessimo vincere anche domenica che sarà un'altra sfida importantissima".
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
