Il Bologna si gode Ferguson, al primo gol con la Scozia: "Rete che significa tutto"

Serata magica per Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna protagonista nel successo della sua Scozia per 3 a 1 contro la Grecia nel percorso di qualificazioni al Mondiale. Il giocatore rossoblù è alla prima esultanza con la maglia della sua Nazionale e più in generale è tornato al gol dopo molti mesi, visto che l'ultimo risaliva a gennaio:

"Per me questo gol significa tutto. E' il mio primo gol per la Scozia e in più non segnavo da tantissimo tempo, quindi è una bella sensazione. Siamo felicissimi di aver portato a casa la vittoria, è stato importante davanti al nostro pubblico e ne siamo felici. E' un successo importante, ma che non significherà niente se non dovessimo vincere anche domenica che sarà un'altra sfida importantissima".