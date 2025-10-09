Danimarca tennistica, doppio Hojlund. Tsimikas illude la Grecia, la Scozia con Ferguson la ribalta
La Danimarca gioca a tennis con la Bielorussia, partita di qualificazione ai Mondiali, girone C del raggruppamento europeo. Sul neutro di Zalaegerszeg, in Ungheria, gli scandinavi vincono 0-6: protagonista Rasmus Hojlund, autore di una doppietta così come Anders Dreyer. A completare l'opera Froholdt e l'ex leccese Dorgu.
Sempre nello stesso gruppo la Scozia batte la Grecia per 3-1 ribaltando lo svantaggio iniziale: Tsimikas illude gli ellenici, Christie, il bolognese Ferguson e Dykes firmano la rimonta.
Questo il quadro del raggruppamento:
Danimarca 7 (3 partite)
Scozia 7 (3)
Grecia 3 (3)
Bielorussia 0 (3)
PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE
Danimarca - Grecia
Scozia - Bielorussia
