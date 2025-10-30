TMW Roma, Ferguson si ferma nuovamente: trauma distorsivo con interessamento dei legamenti

Trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso per Evan Ferguson. L'attaccante irlandese, uscito dopo appena 7 minuti nella gara contro il Parma (2-1 il risultato finale del match disputato ieri), dovrà dunque fermarsi nuovamente per restare ai box.

Nessun gol finora in questa stagione

Inizio decisamente in salita per l'ex Brighton, che in questa stagione ha finora collezionato solo 420 minuti di gioco, distribuiti in 10 presenze, con zero gol e un assist. Troppo poco per un centravanti da 35 milioni di euro (la cifra del suo eventuale riscatto a fine anno).

Quando tornerà Ferguson?

Non è stato specificato un periodo esatto di recupero per Ferguson, ma la sua disponibilità dipenderà da come evolverà la sua situazione. Il giocatore seguirà un programma riabilitativo per cercare di rientrare il prima possibile. Questo infortunio arriva in un momento cruciale della stagione, con la Roma che si appresta ad affrontare partite importanti, come lo scontro diretto col Milan di domenica e gli impegni in Europa League. Mister Gasperini dovrà decidere se continuare a puntare sull'attacco leggero che ha utilizzato nelle ultime partite oppure affidarsi a Dovbyk, che sembra aver ritrovato la condizione fisica nelle ultime apparizioni e che contro i gialloblù ha segnato il gol vittoria.