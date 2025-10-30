Roma, distorsione alla caviglia destra per Ferguson: presto gli accertamenti

Continuano ad arrivare notizie poco confortanti per la Roma dal reparto offensivo. Se Artem Dovbyk ha segnato uno dei gol decisivi contro il Parma, Evan Ferguson è uscito subito dal campo a causa di un problema alla caviglia destra. Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, ha accusato una distorsione nei primi minuti della partita. Resta da capire l'entità dell'infortunio e quante partite dovrà saltare.

Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti per valutare proprio questo aspetto. La speranza da parte di Gian Piero Gasperini e dello staff medico è che non si tratti di qualcosa di serio. Possibile che debba fermarsi per qualche settimana. A questo punto è in discussione la convocazione con l'Irlanda, visto che dal 9 novembre saranno impegnate nuovamente le nazionali.

In carriera Ferguson vanta 80 presenze e 17 gol con il Brighton, 39 gettoni e 18 reti con l'Under 21 dei Seagulls, 10 incontri con la Roma, 8 apparizioni con il West Ham e 4 partite con i Bohemians. Inoltre è sceso in campo 26 volte con l'Irlanda, segnando 8 centri. Soltanto dopo gli esami si saprà qualcosa in più, per il momento non ci sono indizi che possano far pensare in positivo o in negativo. Resta il fatto che è stato molto sfortunato.