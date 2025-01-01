Roma, arrivederci Ferguson: l'infortunio lo terrà fuori (almeno) fino alla sosta

Evan Ferguson dovrà fermarsi proprio sul più bello, quando sembrava vicino a riprendersi un posto da titolare nella Roma. L’attaccante irlandese, reduce da un mese di panchina in campionato – l’ultima da titolare, prima di ieri l'altro con il Parma, risaliva al derby del 21 settembre – è stato vittima di un duro colpo dopo appena 18 secondi nella sfida contro il Parma. Un intervento scomposto di Valenti lo ha costretto a resistere per soli sei minuti prima di chiedere il cambio, lasciando il campo dolorante.

Gli esami strumentali effettuati ieri hanno confermato il responso temuto: trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Una diagnosi che lo terrà fuori almeno due settimane - si legge sul Corriere dello Sport - ma i tempi potrebbero allungarsi a seconda della risposta clinica. Ferguson salterà sicuramente la trasferta di San Siro contro il Milan, la gara di Europa League in Scozia contro il Rangers e il successivo impegno di campionato contro l’Udinese, ultimo appuntamento prima della sosta di novembre.

Prima di firmare con la Roma fino a fine stagione – con opzione di riscatto fissata a 35 milioni – Ferguson era stato sottoposto a visita dal professor Ahlbaumer, ortopedico di fiducia dei Friedkin, che ne aveva certificato l’idoneità. Ora servirà pazienza: la Roma lo aspetta, ma senza forzare i tempi.