Il disastroso ritorno di Pervis Estupinan: prestazione da 4 e passo indietro nelle gerarchie

Doveva essere la serata del rilancio, e invece per Pervis Estupinan il rientro dal primo minuto al Tardini si è trasformato in un incubo. Dopo aver saltato le partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta ed essere rimasto in panchina con la Roma a causa di un problema alla caviglia (prima ancora si era perso il big match con la Juve per squalifica), Massimiliano Allegri gli ha restituito la fascia sinistra dello scacchiere rossonero, ma la risposta in campo è stata tutt’altro che convincente. L’esterno ecuadoriano ha vissuto una gara complicata sin dai primi minuti: pochi spunti, tanti palloni persi e la sensazione costante di non essere mai davvero dentro il ritmo della partita.

Il momento peggiore è arrivato nel finale di primo tempo, quando un suo errore banale in uscita ha riaperto la gara. Travolto fisicamente da Britschgi, Estupinan si è fatto soffiare il pallone che ha dato origine al gol del 2-1 firmato Bernabé, restituendo fiducia e inerzia al Parma. Un episodio che ha pesato come un macigno sull’economia del match e sul morale del Milan, incapace poi di richiudere la partita. E nella ripresa, quando i ducali hanno trovato il pareggio, l’azione è nata ancora da un’iniziativa partita alle sue spalle.

Allegri lo ha richiamato al 70’, inserendo Bartesaghi per dare equilibrio a sinistra, ma il danno era ormai fatto. La prestazione di Estupinan, valutata con un impietoso 4 in pagella, riassume la serata storta del Milan: superficiale, disattento e poco concreto nei momenti chiave. Per l’ecuadoriano, un rientro da dimenticare e la sensazione di essersi allontanato ancora un passo dalle gerarchie rossonere