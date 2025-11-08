Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina

Salta all'occhio nel Milan ritorno dal primo minuto di Pervis Estupinan. L'ecuadoriano non si vedeva in campo dalla partita contro il Napoli dello scorso 28 settembre. In quella circostanza si fece espellere e saltò per squalifica la partita contro la Juventus. Poi la finestra internazionale e l'infortunio rimediato con l'Ecuador che gli ha fatto perdere le partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. È tornato tra i convocati per la sfida contro la Roma ma non è stato impiegato da Allegri. Sempre per il Milan da sottolineare la presenza di Koni De Winter, nuovamente titolare e preferito a Tomori. Confermato Ricci come mezz'ala, con Loftus-Cheek che si accomoda ancora in panchina, dove troviamo anche Pulisic.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Pulisic, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello

ASSISTENTI: M. Rossi e Scatragli

IV UFFICIALE: Di Marco

VAR: Maggioni

AVAR: Marini