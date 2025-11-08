Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca

Dopo che nell'ultima sosta per le nazionali il Milan ha perso per infortunio Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Pervis Estupinan nessuno dei tre è stato convocato dalle rispettive selezioni in vista della pausa che inizierà dalla prossima settimana. Rabiot e Pulisic rimarranno a Milanello, così come Estupinan che non è stato chiamato dall'Ecuador per le sfide contro Canada ed Australia. Il terzino sinistro aveva rimediato una distorsione e ha saltato tutte le partite post sosta, ma potrebbe rientrare già stasera contro il Parma.