Yildiz vicino al rinnovo con la Juventus: il Real ci aveva provato, poi è intervenuto Elkann

Kenan Yildiz ha voluto fortemente il rinnovo con la Juventus fino al 2030 a 6 milioni di euro annui, malgrado le tensioni iniziali. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il turco ha indirizzato i discorsi sul futuro senza però mai mettere in discussione la sua firma. Di club importanti che si sono informati ce ne sono stati, tra cui anche il Real Madrid, dove avrebbe ritrovato Dean Huijsen, che insieme a lui ha vestito la maglia della Next Gen.

È stato decisivo anche l'intervento diretto da parte di John Elkann, che lo ha fatto sentire tra le stelle della lunga storia della Vecchia Signora. Con Spalletti il classe 2005 è tornato più centrale che mai nel progetto e ha confermato i numeri buoni di questa stagione, nella quale ha collezionato 22 presenze e 8 gol in Serie A e 8 gettoni e una rete in Champions League, più una gara in Coppa Italia.