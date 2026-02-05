Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: Scamacca titolare, Yildiz non recupera

La New Balance Arena riapre le porte stasera per la sfida a eliminazione diretta fra Atalanta e Juventus, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In caso di parità al novantesimo non verranno giocati i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Chi avrà la meglio se la vedrà in semifinale con la vincente di Bologna-Lazio (11 febbraio). Direzione arbitrale affidata a Michael Fabbri. Calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Niente esperimenti per quello che viene visto considerato come uno degli obiettivi stagionali: la via più breve per portare a casa un trofeo. Palladino è orientato a schierare la miglior formazione, compreso il monumentale Carnesecchi ammirato ammirato a Como. Davanti al portiere ci sarà uno fra Djimsiti e Hien a guidare il reparto, completato da Scalvini e Ahanor o Kolasinac. Zappacosta e Zalewski favoriti sulle corsie esterne, in mediana Ederson e De Roon con De Ketelaere e Raspadori in appoggio a Scamacca.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Alla trasferta bergamasca non prenderà parte Kenan Yildiz: il numero 10 bianconero deve ancora smaltire il sovraccarico muscolare accusato nell’ultima gara di campionato e per questo non verrà rischiato. Il posto del turco sul lato sinistro della trequarti verrà preso da Miretti, mentre tra i pali si profila una staffetta fra Di Gregorio e Perin. L'undici di partenza non dovrebbe presentare grosse novità: Koopmeiners può far rifiatare uno fra Locatelli e Thuram, dietro è difficile che Spalletti rinunci a Bremer.