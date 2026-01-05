Il DS del Lipsia avvisa la Juventus: "Sono certo che Schlager non partirà a gennaio"

Tra gli obiettivi della Juventus per il proprio centrocampo c'è anche Xaver Schlager (28 anni) del Lipsia, entrato tra le altre cose negli ultimi mesi del suo contratto con il colosso della galassia Red Bull.

Quest'oggi ha fatto un punto della situazione parlando in conferenza stampa Marcel Schafer, direttore sportivo del Lipsia, che su Schafer si è espresso in questi termini: "Certo, ho già avuto colloqui con lui. Sarebbe stato presuntuoso da parte mia non farlo. Credo che sia sempre di fondamentale importanza avere chiarezza per entrambe le parti a un certo punto, sia per noi che per lui. Che venga fatta una dichiarazione chiara: continueremo sul nostro percorso comune o cambieremo orientamento? Mi piacerebbe che entro gennaio venga fatta chiarezza".

Il dirigente del Lipsia, in ogni caso, ha escluso che Schlager possa lasciare la compagine griffata Red Bull già a gennaio, così come l'altro giocatore in scadenza, il portiere Petar Gulacsi: "Sono assolutamente certo che non partiranno". Sull'estremo difensore, aveva poi dichiarato: "La sua situazione è simile a quella di Schlager, stiamo avendo delle buone discussioni, uno scambio aperto e onesto".

Non c'è solamente la Juventus su Schlager, in ogni caso. Secondo quanto riferiscono i quotidiani tedeschi, infatti, non mancano per esempio per lui neanche le ammiratrici dalla ricca Premier League.