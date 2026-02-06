TMW Il ds del Medellin: "Milan? A Udine per giocare, anche il Torino si è interessato"

Il direttore sportivo dell'Independiente de Medellin, Federico Spada, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha svelato alcuni retroscena sul trasferimento di Juan Arizala all'Udinese. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni sul classe 2005.

Prima dell'Udinese si era parlato del Milan. Cosa ci può dire in merito?

"C'era il Milan prima dell'Udinese, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Il giorno prima della finale di coppa con l'Atletico Nacional (giocata fra il 12 ed il 18 dicembre, n.d.r.) è arrivata l'offerta dell'Udinese. Il giocatore ci ha manifestato di voler andare lì per poter puntare a giocare. Gli avevano mostrato il progetto sportivo in maniera diversa: andando al Milan probabilmente sarebbe dovuto partire in prestito, mentre con i friulani sarebbe andato subito in prima squadra. Il ragazzo si è subito innamorato del progetto, anche per il passato dei vari colombiani che hanno giocato a Udine. Così ha manifestato a noi la sua volontà. L'Udinese ha ovviamente pareggiato le condizioni del Milan. La volontà del giocatore però era quella di giocare nell'Udinese".

Altre squadre che lo hanno cercato?

"Nell'ultimo anno ci hanno chiamato varie squadre. Tre dall'MLS, il City Group, una squadra dalla Serie A del Belgio, c'è stato un interesse del Torino, l'offerta del Milan e ovviamente quella dell'Udinese".