Esclusiva TMW Arizala all'Udinese, il ds del Medellin: "Futuro importante, con il Milan accordo non raggiunto"

Il direttore sportivo dell'Independiente de Medellin, Federico Spada, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com dell'affare che ha portato il colombiano classe 2005, Juan Arizala, a firmare per l'Udinese dopo il corteggiamento da parte del Milan.

Ci parla di lui?

"È un ragazzo di vent'anni, fra i più promettenti non solo della nostra società, ma del calcio colombiano in generale. Ha fatto il Sudamericano ed il Mondiale Under 20 come terzino sinistro con la Colombia. Nel 3-5-2 come quinto si potrà benissimo adattare in Italia. Servirà tempo, dovrà dimostrare di essere pronto, ma il suo futuro è sicuramente importante. L'Udinese è fra i club numeri uno al mondo nel riconoscere, lanciare e aspettare i giovani: potrà fare molto bene".

Può essere un bel colpo per l'Udinese? Che impatto potrà avere in Serie A?

"Questi sei mesi penso che gli serviranno per conoscere un po' l'Italia, Udine e l'italiano. Conoscere un po' cosa richiede il mister. Dopo il ritiro estivo penso che potrà essere pronto per lottare per essere titolare nell'Udinese il prossimo anno. Non ha tante partite in massima serie con noi, perché nell'ultimo anno è stato molto con la nazionale, ha avuto poco tempo per stare in squadra, ma è un giocatore importante. Con le sue doti fisiche come quinto può fare bene".

Prima dell'Udinese si era parlato del Milan. Cosa ci può dire in merito?

"C'era il Milan prima dell'Udinese, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Il giorno prima della finale di coppa con l'Atletico Nacional (giocata fra il 12 ed il 18 dicembre, n.d.r.) è arrivata l'offerta dell'Udinese. Il giocatore ci ha manifestato di voler andare lì per poter puntare a giocare. Gli avevano mostrato il progetto sportivo in maniera diversa: andando al Milan probabilmente sarebbe dovuto partire in prestito, mentre con i friulani sarebbe andato subito in prima squadra. Il ragazzo si è subito innamorato del progetto, anche per il passato dei vari colombiani che hanno giocato a Udine. Così ha manifestato a noi la sua volontà. L'Udinese ha ovviamente pareggiato le condizioni del Milan. La volontà del giocatore però era quella di giocare nell'Udinese".

Altre squadre che lo hanno cercato?

"Nell'ultimo anno ci hanno chiamato varie squadre. Tre dall'MLS, il City Group, una squadra dalla Serie A del Belgio, c'è stato un interesse del Torino, l'offerta del Milan e ovviamente quella dell'Udinese".