Il Galatasaray riavvia i contatti per Pavlovic: il Milan ha già preso una decisione

Il Galatasaray torna su Strahinja Pavlovic. Gli emissari del club turco avrebbero intensificato i contatti per sondare la disponibilità del difensore centrale del Milan, ma l'operazione, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, appare al momento in salita, con i rossoneri che sembrano intenzionati a blindare il proprio gigante serbo.

Arrivato nell'estate del 2024 dal Salisburgo per 18 milioni di euro, Pavlovic ha visto il suo valore crescere notevolmente grazie alla fiducia riposta in lui da Massimiliano Allegri, in particolare nello schieramento a tre, assetto perfetto per le sue caratteristiche. Le prestazioni del difensore sono state in costante ascesa, culminando in un inizio di stagione che lo ha visto protagonista anche in zona gol: sono già due le reti messe a segno, contro Cremonese e, soprattutto, nell'ultima uscita contro la Roma.

La crescita esponenziale di Pavlovic lo rende una pedina sempre più fondamentale per la retroguardia milanista. Di conseguenza i tentativi del Galatasaray di portarlo a Istanbul rischiano seriamente di andare a vuoto. Il Milan, forte dell'investimento fatto e della ritrovata centralità del giocatore nel progetto tecnico, appare deciso a resistere a qualsiasi assalto per il proprio baluardo difensivo. D'altronde, nel 3-5-2 di Allegri, lui ci sta alla perfezione. E allora perché privarsene?