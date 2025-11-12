Milan, Pavlovic: "Con un po' di fortuna, possiamo fare grandi cose. San Siro tempio del calcio"

"Il Milan è un club enorme. Quando vinciamo, non esiste posto più bello al mondo che Milano il giorno dopo la partita". Parla così Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ai microfoni dei canali ufficiali della Federcalcio serba, definendo quello che è l'andamento della stagione: "Bisogna restare con i piedi per terra, perché tutto può cambiare in fretta. La Serie A quest’anno è molto equilibrata: tante squadre lottano per lo Scudetto e per i primi quattro posti. Dobbiamo restare concentrati e, con un po’ di fortuna, possiamo fare grandi cose".

Qual è lo stadio più bello in cui ha giocato?

"Direi San Siro. Assolutamente. Giovedì giocherò per la prima volta a Wembley, ma sono quasi certo che non può essere paragonato al San Siro. Lo stadio di Milano è un vero tempio del calcio".

Qual è il giocatore del Milan con più stile?

"Non direi Rafa Leão (ride). No, lui sarebbe all’ultimo posto. Direi… io! Mi piace il mio stile. Rafa ha un suo modo, molto particolare — basta guardare il suo Instagram. Milano offre tante possibilità: è facile vestirsi come ti piace e sentirti a tuo agio".

