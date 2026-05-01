Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B: colpaccio salentino alla Cetilar Arena

Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B in un colpo solo. Una partita, quella della "Cetilar Arena", che coinvolge indirettamente anche la Cremonese, ora distante 4 punti dai salentini e che si troverà a giocare lunedì con una maggiore pressione.

Succede tutto nel secondo tempo dopo 45' a reti bianche, con un Pisa pasticcione in un paio di occasioni e poi punito da due ripartenze. La sblocca Banda al 52' con un bel sinistro dopo un velocissimo ribaltamento di fronte partito da Ramadani e proseguito da Cheddira. Il marocchino si porta dietro due difensori e serve Banda sulla destra. Lo zambiano punta Canestrelli, poi scarica il sinistro e supera Semper.

Il Pisa reagisce immediatamente con Leris che con uno splendido tiro al volo trova l'1-1 al 56'. Nove minuti più tardi altra ripartenza leccese con Santiago Pierotti grande protagonista. L'argentino si fa metà campo palla al piede trascinandosi i difensori pisani, poi serve Cheddira che con un diagonale di destro trova il suo primo gol stagionale. E scoppia in lacrime, perché sa che questo è un gol pesantissimo.