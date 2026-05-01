Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda

Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di OpendaTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:00Editoriale
Lorenzo Di Benedetto

Sono giorni duri, ancora una volta, per il calcio italiano. In un momento di caos, iniziato definitivamente con la terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva della nostra Nazionale, quello che stiamo raccontando, senza che nessuno sentisse davvero il bisogno di farlo, è l'ennesimo scandalo che potrebbe travolgere il mondo del pallone in Italia, questa volta riguardante il mondo arbitrale. Siamo solo all'inizio e la speranza è che tutto possa concludersi in un nulla di fatto, in una bolla di sapone, perché non avremmo voglia di rivivere un qualcosa che non farebbe altro che creare un danno enorme all'immagine del nostro calcio. Tutto questo, comunque, rappresenterebbe soltanto la punta dell'iceberg di un sistema che deve essere rivoluzionato, e non siamo certo qui a scoprire l'acqua calda. In questo momento la FIGC è senza presidente, l'AIA lo stesso, i commissariamenti sono tra i temi più discussi e se qualcosa non cambierà alla svelta il rischio è che tutto possa implodere in tempi brevi.

Gli ultimi tre giorni, quelli che ci siamo appena lasciati alle spalle, sono stati molto "tristi". Sì, perché vedere le tre coppe europee, Champions, Europa League e Conference, senza neanche una squadra italiana, dopo che negli ultimi anni eravamo riusciti a portare i nostri club in tante finali, ci ha fatto male e il momento che abbiamo appena raccontato, tra scandali e fallimenti, ha aggravato ancora di più la situazione. Martedì abbiamo visto una partita, quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che ci ha fatto stropicciare gli occhi, quasi increduli. Vedere quel calcio, uno sport nettamente diverso da quello che siamo costretti a vedere nei weekend di Serie A (Milan-Juventus di domenica scorsa è solo l'ultima prova), ci ha fatto tornare ad avere la speranza che qualcosa di bello si possa ancora fare. E guai a lamentarsi delle fasi difensive che hanno commesso troppi errori, perché sarebbe soltanto un discorso fatto tanto per fare. Con quella qualità negli attacchi di due tra le squadre migliori al mondo, diventa infatti quasi impossibile infatti cercare di limitare i danni e la mentalità dei due allenatori, completamente diversa da quelli del massimo campionato italiano, ha fatto il resto. Per fortuna tra meno di una settimana vedremo un'altra gara tra francesi e tedeschi, e allora ci metteremo comodi di fronte alle tv a guardare un livello lontanissimo dal nostro.

Ma il problema non è soltanto legato ai soldi e alle potenzialità economiche delle società italiane. Ai vertici delle dirigenze dei top club europei ci sono infatti persone capaci di prendere i giocatori giusti e metterli a disposizione di allenatori che sono altrettanto bravi a esaltare la qualità degli stessi giocatori. Un esempio semplice? Non è vero che in Italia non ci sono milioni di euro per fare mercato, il più delle volte infatti questi soldi vengono spesi molto male. Basti pensare che il Bayern Monaco, per portare Olise in baviera, ha speso soltanto 8 milioni di euro in più di quelli che la Juventus verserà nelle casse del Lipsia per riscattare Lois Openda. 53 milioni per l'acquisto del francese dal Crystal Palace nell'estate 2024, 45 quelli della Juve per l'attaccante belga.

Insomma, tra scandali che non avremmo voluto raccontare e fallimenti, come quello della nostra Nazionale, la sensazione è che la competenza dei dirigenti assunti dalle società del nostro Paese, non sia poi così tanta. Servono le idee, serve non guardare con il paraocchi quello che ci gira intorno. Troppi soldi buttati, troppe polemiche sterili. Il calcio italiano impari anche a migliorare se stesso con un bagno di umiltà, perché la ripartenza deve basarsi anche su questo aspetto.

Articoli correlati
Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata... Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A
1 maggio 2005, il primo gol di Leo Messi con il Barcellona. Contro l'Albacete 1 maggio 2005, il primo gol di Leo Messi con il Barcellona. Contro l'Albacete
Altre notizie Editoriale
Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati... Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda
La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente... La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente pensando al ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Dal ritorno dei Galacticos al fallimento Xabi Alonso
Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo... Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti... Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà... Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro:... Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi... Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa... La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Elezioni FIGC, Malagò sempre più in vantaggio su Abete. Simonelli: "Basta parlare di commissario"
Immagine top news n.1 Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A
Immagine top news n.2 Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l'attacco: spunta Gabriel Jesus dell'Arsenal
Immagine top news n.3 Malagò: "Ringrazio AIC e AIAC. Entro prossima settimana scioglierò riserve su candidatura"
Immagine top news n.4 Elezioni FIGC, allenatori e calciatori stanno con Malagò: "È la persona giusta"
Immagine top news n.5 Roma, l'indiscrezione da Trigoria: Mancini e Cristante hanno già rinnovato i loro contratti
Immagine top news n.6 Inchiesta arbitri, concluso l'interrogatorio di Gervasoni: "Manipolati audio Inter-Roma? Lo escludo"
Immagine top news n.7 Simonelli: "Derby di Roma il 17 maggio alle 12.30. Rocchi? Se qualcuno ha sbagliato pagherà"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.3 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Milan, un ko col Sassuolo farebbe tremare per la Champions"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan, tosta col Sassuolo. E se la Juve non vince col Verona..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vitale: "Sarri sottovalutato, pochi bravi come lui in Italia. Ma è un personaggio scomodo"
Immagine news Serie A n.2 Sensi: "Avevo pensato di smettere. Futuro? Potrei dire la mia anche ad altissimi livelli"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas sul futuro di Sergi Roberto: "Penso che sarà un grande allenatore, è un pensatore"
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi sulla Fiorentina: "Queste stagioni prima diventano passato, meglio è"
Immagine news Serie A n.5 Tare su Leao: "Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui"
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l'attacco: spunta Gabriel Jesus dell'Arsenal
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, i convocati per la 37ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Palermo, parla il vice D'Angelo: "Non dobbiamo gestire nessuna gara. Col Catanzaro per il massimo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena senza più appelli. E Cole lo sa: "La gara contro la Carrarese è solo da vincere"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Modesto avvisa il Monza: "Gli daremo fastidio, vogliamo la salvezza tra le mura amiche"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani avvisa: "La gara di Palermo diventa un test rilevante per capire a che punto siamo"
Immagine news Serie B n.6 Lega B, Bedin: "L’anno scorso 123 Under in campo per più di 140mila minuti, 98 di questi italiani"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inizia il conto alla rovescia. La Serie pronta a tornare in campo per il primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Gusu dopo il rinnovo: "Questa realtà e questa squadra regalano sensazioni uniche"
Immagine news Serie C n.3 Il Vicenza sfida l'Arezzo. Gallo: "Ce la giocheremo al massimo, vogliamo anche la Supercoppa"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Cangi e il futuro: "Qui c'è ambizione. Ma prima di parlare, finiamo la stagione"
Immagine news Serie C n.5 AlbinoLeffe, Gusu rinnova per un'altra stagione. Sarà la decima tra le fila del club seriano
Immagine news Serie C n.6 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
Immagine news Calcio femminile n.3 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.4 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!