Cheddira si sblocca e scoppia in lacrime. Il suo 1° gol col Lecce è pesantissimo

Il gol di Walid Cheddira è stato pesantissimo, perché ha sì permesso al Lecce di vincere a Pisa e allungare, forse in modo decisivo, sulla Cremonese. E ha mandato in Serie B sia il Pisa che il Verona.

Non sono passate inosservate le lacrime dell'attaccante marocchino, che era arrivato nel mercato di gennaio per dare una mano a un attacco spuntato, ma che ha trovato il suo primo gol solo questa sera, alla sua 14ª partita in giallorosso. Una partita speciale, perché era stata aperta dal suo assist per Lameck Banda. L'attaccante nativo di Loreto non segnava dallo scorso 21 settembre, quando con la maglia del Sassuolo segnò il gol della bandiera dei neroverdi sul campo dell'Inter.

Eusebio Di Francesco, intervistato da DAZN, ha dichiarato in merito: "Durante la settimana cerco di creare la sana competitività tra tutte le punte. Volevo scegliere tra lui e Camarda, avevo il dubbio fino a ieri, ma Francesco è rientrato da poco e mi serviva un calciatore più di gamba".