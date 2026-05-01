TMW Un record negativo si avvicina: questa sarà la Serie A a 20 squadre con meno gol italiani di sempre

L'esclusione dal Mondiale dell'Italia ha aumentato nell'ultimo periodo quelle che sono le discussioni sulla crisi del nostro movimento, il quale però già aveva mandato segnali non confortanti negli ultimi anni. La stagione di Serie A che sta per concludersi sarà in assoluto, da quando il campionato è a 20 squadre, quella con meno gol segnati da calciatori convocabili in Nazionale.

I numeri non mentono: al momento gli Azzurri sono finiti sul tabellino dei marcatori 210 volte, ben 76 in meno del 2022-2023, quando vennero realizzate 286 reti. E pensare che nel 2006-2007 si era arrivati addirittura a 654 gol. Mancano ancora 20 partite, ma è impossibile che quel dato venga anche solo pareggiato e di conseguenza la statistica diventa un record negativo per il nostro campionato. Di seguito tutti i dettagli dal 2004-2005, ovvero da quando il torneo si è allargato:

2004-2005 - 615 gol italiani

2005-2006 - 594 gol italiani

2006-2007 - 654 gol italiani

2007-2008 - 612 gol italiani

2008-2009 - 578 gol italiani

2009-2010 - 539 gol italiani

2010-2011 - 486 gol italiani

2011-2012 - 456 gol italiani

2012-2013 - 477 gol italiani

2013-2014 - 460 gol italiani

2014-2015 - 412 gol italiani

2015-2016 - 408 gol italiani

2016-2017 - 415 gol italiani

2017-2018 - 388 gol italiani

2018-2019 - 399 gol italiani

2019-2020 - 415 gol italiani

2020-2021 - 353 gol italiani

2021-2022 - 385 gol italiani

2022-2023 - 286 gol italiani

2023-2024 - 304 gol italiani

2024-2025 - 294 gol italiani

2025-2026 - 210 gol italiani