Live TMW Lecce, Eusebio Di Francesco: "La squadra deve sapersi lasciare andare"

22:55 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco al termine di Pisa Lecce. Diretta testuale a cura di TMW.

23:07 - INIZIO CONFERENZA

4 punti in due scontri diretti con Verona e Pisa

"Abbiamo messo in evidenza i difetti di Verona nella prima parte: la squadra deve sapersi lasciare andare. Il Pisa, per me, non merita i 18 punti che ha: ha sempre messo in difficoltà gli avversari. Siamo stati bravi a reagire dopo il pareggio.".

Sulla mentalità

"I ragazzi non devono parlare dell’aspetto mentale: la squadra è stata costruita per combattere. Abbiamo perso Sottil e Berisha, ma siamo rimasti sul pezzo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che hanno affrontato dieci giorni di ritiro. Faccio anche i complimenti al tifo.".

Su Cheddira

"Io lavoro tutti i giorni con gli attaccanti. Non doveva uscire Cheddira, ma Ngom. Dopo il gol ho cambiato scelta. Ho inserito Cheddira al posto di Camarda perché quest’ultimo veniva da un lungo stop e non è ancora in condizione. Cheddira dà sempre l’anima ed è stato ripagato.".

Sui prossimi scontri

"Step by step, pensiamo gara dopo gara. Nel calcio non c'è niente di scontato".

23:13 - FINE CONFERENZA