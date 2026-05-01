Serie A, la classifica aggiornata: allungo salvezza del Lecce, +4 sulla Cremonese

Successo importantissimo del Lecce a Pisa. I salentini non solo mandano in B i nerazzurri e il Verona, ma si portano a +4 sulla Cremonese, che lunedì deve assolutamente battere la Lazio allo "Zini". Questo il quadro completo della 35ª giornata:

35ª GIORNATA

Pisa - Lecce 1-2

52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira

Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)

Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)

Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)

CLASSIFICA

1. Inter 79

2. Napoli 69

3. Milan 67

4. Juventus 64

5. Como 61

6. Roma 61

7. Atalanta 54

8. Lazio 48

9. Bologna 48

10. Sassuolo 46

11. Udinese 44

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 39

15. Fiorentina 37

16. Cagliari 36

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 19

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)