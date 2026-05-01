Serie A, la classifica aggiornata: allungo salvezza del Lecce, +4 sulla Cremonese
Successo importantissimo del Lecce a Pisa. I salentini non solo mandano in B i nerazzurri e il Verona, ma si portano a +4 sulla Cremonese, che lunedì deve assolutamente battere la Lazio allo "Zini". Questo il quadro completo della 35ª giornata:
35ª GIORNATA
Pisa - Lecce 1-2
52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira
Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)
Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)
Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)
CLASSIFICA
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)
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