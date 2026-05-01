Benevento, per Della Morte si punta allo sconto dal Vicenza. Ceresoli può rimanere
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Il Benevento sta iniziando a studiare le mosse in vista del prossimo campionato, che vedrà i giallorossi ai nastri di partenza della Serie B. Come riporta Il Sannio, due nodi riguardano la permanenza di Matteo Della Morte e Andrea Ceresoli, entrambi in prestito in questa stagione.
Per il primo i campani hanno un diritto di riscatto fissato a 250 mila euro ma si proverà a chiedere uno sconto al Vicenza, proprietario del cartellino. Ceresoli, invece, è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore dell'Atalanta e potrebbe rimanere a titolo temporaneo anche nella prossima stagione visto il prezzo troppo elevato per l'acquisto definitivo.
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