Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro

Nuovo appuntamento, su Radio FirenzeViola, con "L'altra metà della Viola", il format dedicato al mondo della Fiorentina Femminile, che ha ospitato, nel giovedì ormai trascorso, le giovanissime Emma Lombardi e Maya Cherubini, difensore e centrocampista classe 2007, in pianta stabile in prima squadra dall'estate. Le due hanno affrontato molti temi, spaziando dalla stagione della Viola fino poi ad arrivare al sogno Nazionale.

Queste, come si legge su firenzeviola.it, le parole di Cherubini: "Abbiamo un bel rapporto coi tifosi viola. Ci seguono ovunque e sono fantastici, poi sentiamo sempre i loro tamburi. Non possiamo che ringraziarli per quello che fanno per noi. La Nazionale maggiore? Rimane un obiettivo e un sogno, per tutto c'è tempo. Il mio sogno nel cassetto? Sempre quello, esordire in Nazionale maggiore. Dove mi vedo fra dieci anni? In Nazionale maggiore, e magari con qualche trofeo della Fiorentina".

Spazio poi a Lombardi: "L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di partecipare all'Europeo, ora a settembre ci sarà il Mondiale, un'altra sfida importante e bella. Fuori dal campo mi piace molto viaggiare, non in Australia però perché ho paura dei bagni. Però in generale mi piacerebbe vedere paesaggi naturalistici".