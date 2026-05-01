Mantova, Piccoli: "Salvezza un'impresa. Sul futuro ho le idee chiarissime"

Il Mantova batte il Monza nel derby lombardo della 37ª giornata di Serie B e centra la salvezza matematica in Serie B. Nel dopopartita il presidente del club virgiliano Filippo Mantova si è presentato in conferenza stampa (fonte PianetaSerieB):

“Obiettivo raggiunto, che visto tutto il percorso di quest'anno è come un'impresa. C'è grande gioia e emozione, perché se ripenso al progetto nato tre anni fa, che prevedeva il Mantova nel giro di tre anni in Serie B… Ora invece festeggiamo la seconda salvezza consecutiva in Serie B. Ringrazio tutti, Francesco Modesto, il direttore Rinaudo, il suo staff ha fatto la differenza perché ha uno spessore umano e tecnico incredibili: probabilmente il miglior staff tecnico che ci sia mai stato a Mantova”.

SALVEZZA - “Cavalcata di emozioni, di sofferenze, perché in un momento mi sentivo in un vicolo cieco in cui ho preso decisioni impopolari, ma ho sempre pensato che il bene primario è quello del Mantova, della società e dei tifosi”.

FUTURO - “Ho idee chiarissime sul futuro, nei prossimi giorni mi confronterò. I matrimoni si fanno sempre in due, ma dal mio lato ho idee chiarissime. La bravura è stata che, oltre ai risultati, abbiamo riportato la gente allo stadio, perché in un momento non veniva più nessuno al Martelli. Auguro il meglio al Monza”.

POSSANZINI E RINAUDO OUT - “In quel momento andava fatta quella cosa. Si può chiamare coraggio, ma io la chiamo lucidità invece. Sono maturato anche io in questo percorso, il merito che mi do è l'aver tenuto duro, perché ho messo il Mantova davanti a lavoro, famiglia, tutto in questo anno. Ho tenuto la barra dritta, ho scelto probabilmente le persone giuste e ora siamo arrivati all'obiettivo”.

PLAYOFF - “Playoff? Nel calcio è bello sognare, ma terrei bene i piedi per terra. Salvarsi è stata un'impresa, ciò che accadrà settimana prossima sarà tutto di guadagnato”.

MOMENTI SALIENTI - “Il gol di Marras contro l'Entella mi ha fatto dire ‘Ok, ce la possiamo fare davvero’: è un segnale che mio padre mi ha inviato dal cielo. La partita di oggi è al primo posto nella classifica da presidente del Mantova”.