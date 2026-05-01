Serie B, i migliori difensori dopo la 37ª giornata: Svoboda incalza Tiritiello
Si è chiusa con il primo verdetto della stagione la 37ª giornata di Serie B. Il Venezia pareggio in casa dello Spezia e stacca il pass per il salto di categoria. Sorprendente e pesante, invece, il ko del Monza in casa del Mantova. Tre punti decisivi, invece, nella seconda parte della graduatoria quelli ottenuti da Sampdoria, Padova ed Empoli. Bari, ancora vivo.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la trentasettesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Difensori
1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.37 (26)
2. Svoboda (Venezia) 6.35 (27)
3. Bani (Palermo) 6.31 (31)
4. Favasuli (Catanzaro) 6.29 (35)
5. Bracaglia (Frosinone) 6.29 (28)