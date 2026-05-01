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Il Venezia torna in Serie A! Decisivo il pareggio in casa dello Spezia

Il Venezia torna in Serie A! Decisivo il pareggio in casa dello SpeziaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 17:05Serie A
Luca Bargellini

Il Venezia è la prima formazione a centrare la promozione in Serie A. Al 'Picco' la formazione di Giovanni Stroppa pareggia 2-2 contro lo Spezia e stacca il pass per il ritorno nella massima serie. Di seguito il quadro completo dei risultati:

SERIE B - 37ª GIORNATA
Bari-Virtus Entella 2-0
45+1' Moncini, 90+7' Maggiore
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0
59' Lovato
Juve Stabia-Frosinone 0-1
73' Bracaglia
Mantova-Monza 3-2
23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)
Modena-Reggiana 2-1
14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)
Padova-Pescara 1-0
90+4' Pastina
Palermo-Catanzaro 3-2
3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)
Sampdoria-SudTirol 1-0
32' Abildgaard
Spezia-Venezia 2-2
7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 79 - Promossa in Serie A
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Südtirol 40
Empoli 40
Virtus Entella 39
Pescara 34
Bari 34
Spezia 34
Reggiana 34

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