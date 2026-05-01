34 anni per trovarla, 35 partite per perderla. Il Pisa sprofonda in B e viene contestato
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34 anni per riconquistare la Serie A, 35 partite per perderla. Il Pisa torna mestamente in Serie B al termine di una stagione che non è mai decollata, nonostante gli investimenti. Un cambio di panchina e manovre a gennaio che non hanno sortito effetti. Alla fine sono state solo 2 le vittorie conquistate, contro Cremonese e Cagliari. Il ko casalingo contro il Lecce rende inutili le prossime partite.
Il pubblico della Cetilar Arena ha fischiato e contestato la squadra al termine della partita persa contro il Lecce per 1-2. Al triplice fischio la Curva ha fatto partire il coro: "Il Pisa siamo noi, solo noi" aggiungendo "Questa curva non retrocede".
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