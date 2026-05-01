Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 37ª giornata: Stroppa stacca Alvini
Si è chiusa con il primo verdetto della stagione la 37ª giornata di Serie B. Il Venezia pareggio in casa dello Spezia e stacca il pass per il salto di categoria. Sorprendente e pesante, invece, il ko del Monza in casa del Mantova. Tre punti decisivi, invece, nella seconda parte della graduatoria quelli ottenuti da Sampdoria, Padova ed Empoli. Bari, ancora vivo.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la trentaseiesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Stroppa (Venezia) 6.58 (37)
2. Alvini (Frosinone) 6.54 (37)
3. Lombardo (Sampdoria) 6.50 (8)
4. Abate (Juve Stabia) 6.26 (36)
5. Inzaghi (Palermo) 6.23 (37)
6. Sottil (Modena) 6.22 (37)
7. Aquilani (Catanzaro) 6.19 (37)
8. Modesto (Mantova) 6.19 (21)
9. Bianco (Monza) 6.18 (36)
10. Calabro (Carrarese) 6.14 (37)
11. Gorgone (Pescara) 6.14 (25)
12. Chiappella (Virtus Entella) 6.07 (37)
13. Castori (Südtirol) 6.05 (37)
14. Ballardini (Avellino) 6.00 (12)
15. Breda (Padova) 6.00 (5)
16. Bisoli (Reggiana) 5.90 (5)
17. Caserta (Empoli) 5.81 (8)
18. D'Angelo (Spezia) 5.75 (16)
19. Longo (Bari) 5.66 (16)
20. Cole (Cesena) 5.43 (7)
Esonerati
Mignani (Cesena) 6.10 (30)
Andreoletti (Padova) 6.00 (32)
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
Donadoni (Spezia) 5.83 (20)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Dionisi (Empoli) 5.80 (22)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
Gregucci (Sampdoria) 5.74 (21)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Rubinacci (Reggiana) 5.56 (9)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)