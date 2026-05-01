TMW Juventus, buone notizie per Spalletti: oggi tutti in gruppo, anche Yildiz e Vlahovic

Buone notizie dalla Continassa, dove oggi hanno lavorato in gruppo tutti i calciatori della rosa di mister Luciano Spalletti. Anche Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, che ieri avevano fatto lavoro differenziato seguendo uno specifico programma di gestione dei carichi di allenamento. I bianconeri, che ieri hanno ritrovato in gruppo anche Thuram, continuano a preparare la gara di domenica col Verona, valida per il 35° turno di Serie A.

Come arriva la Juve alla sfida col Verona

Mister Luciano Spalletti per il match contro il Verona punterà sul 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa spazio ai tre titolarissimi Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra ci sarà McKennie, in mezzo la certezza è Locatelli e al suo fianco dovrebbe esserci Thuram. Il francese, però, non è al top per un fastidio al ginocchio e se dovesse partire dalla panchina al suo posto ci sarebbe Holm che agirebbe a destra con McKennie che verrebbe dirottato al centro. Mentre a sinistra agirà Cambiaso. Sulla trequarti ci sarà certamente Conceicao e al suo fianco resta il dubbio legato ad YildIiz. Il turco soffre per un’infiammazione al ginocchio che gli impedisce di allenarsi con continuità. Al momento Boga è favorito su Yildiz per essere titolare, ma il dubbio verrà risolto solo domenica mattina. In attacco, invece, ci sarà ancora David. (da Torino, Camillo Demichelis)