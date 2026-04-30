TMW La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto

Tre giornate al termine della stagione e nove punti a disposizione, ma la Roma Femminile potrebbe già laurearsi campione di Italia nell'imminente turno di campionato, che contrapporrà le giallorosse alla Ternana; gara casalinga quella cui sono chiamate le ragazze di Luca Rossettini, che scenderanno in campo sabato 2 maggio alle ore 18:30, stesso giorno e stesso orario in cui anche l'Inter - rivale nella corsa allo scudetto - se la vedrà con il Milan, nel derby del capoluogo lombardo.

Ma torniamo appunto alla Roma, capolista a quota 46, con +6 dal citato Inter; e con gli scontri diretti a favore, aspetto che in questo caso assume un peso specifico notevole. Con una vittoria contro le umbre, infatti, le capitoline vincerebbero lo scudetto a prescindere dal risultato delle nerazzurre, perché il distacco in graduatoria rimarrebbe invariato, ma anche se chiudessero a poi la stagione a pari punti il tricolore andrebbe appunto alla Roma. Per gli scontri diretti cui abbiamo fatto riferimento (doppia vittoria giallorossa).

Non resta quindi che attendere quello che sarà un sabato da seguire con il fiato sospeso fino all'ultimo, per capire se la Roma coronerà il sogno del terzo scudetto, due anni dopo il secondo vinto sotto la gestione Spugna.