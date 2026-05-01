Tare e il futuro di Modric: "Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan"

"Il mio esordio in Serie A è stato in un Brescia-Milan (28 gennaio 2001, entrò in campo al posto di Pirlo, ndr), la prima doppietta è arrivata contro il Milan, il mio primo figlio è nato durante un Milan-Bologna. Diciamo che c'è sempre stato un legame forte, oltre alla questione del tifo che si sa ormai". Parla così Igli Tare, ds del Milan, nella lunga intervista a DAZN: "Le differenze tra Milan e Lazio? E' un cambiamento sostanziale. Con il nome Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla Lazio, per la storia del club e anche per le disponibilità finanziarie. La chiamata del Milan? Ci speravo, poi quando si è concretizzata credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita".

"Cerco di meritarmi di far parte di questo club - continua Tare parlando della sua storia col Milan -. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno. Allegri? Con lui ho un rapporto molto buono. Ci siamo conosciuti ad inizio stagione, poi non abbiamo avuto molto tempo per conoscerci meglio, ma dopo la fine del mercato ci siamo frequentati in privato e abbiamo fatto qualche cena insieme. E' una persona molto intelligente che sa gestire molto bene determinati spogliatoi. Cosa ci ha portato a scegliere Allegri? La sua storia, anche il legame che aveva con il Milan, la sua esperienza e soprattutto la sua capacità di saper gestire una piazza importante come quella rossonera".

Sul valore dell'attacco del Milan, Tare sottolinea: "Abbiamo giocatori importanti. Purtroppo capitano stagioni con delle difficoltà, per i nostri attaccanti è stata una stagione complicata dal punto di vista fisico perché parecchi di loro hanno avuto dei problemi fisici che non hanno permesso loro di trovare continuità". E se sullo scudetto Tare non usa giri di parole ("Avere in testa l'obiettivo scudetto è un nostro dovere"), lo stesso vale per i giudizi su Modric: "Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan".