Il mattatore dell'Italia fa gola alla Serie A: Milan in pole per Alajbegovic, ma c'è anche la Roma

Kerim Alajbegovic continua a lasciare il segno anche lontano dal campo. Dopo aver colpito l’Italia con la maglia della Bosnia nei playoff Mondiali, il suo nome è diventato uno dei più chiacchierati sul mercato, finendo nel mirino di diversi club italiani. Il talento classe 2007, esterno offensivo naturale o all'occorrenza anche seconda punta, è considerato un investimento ideale: giovane, già decisivo e con margini enormi di crescita. Con una valutazione attorno ai 15 milioni di euro, piace specialmente a Milan e Roma, che hanno già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore.

C’è però un passaggio già definito: dal 1° luglio Alajbegovic sarà ufficialmente un giocatore del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha esercitato il diritto di riacquisto dal Salisburgo per 8 milioni di euro, blindandolo con un contratto quinquennale. Il ragazzo ha accolto con entusiasmo il ritorno in Germania: "Per me è un salto di livello. Conosco il club, il Bayer Leverkusen ha standard altissimi. È una squadra tra le prime 16 in Europa e sempre protagonista in Bundesliga. Molti giovani ci sono passati, voglio fare lo stesso".

Dietro le sue dichiarazioni, però, resta aperto lo scenario mercato. Il valore del giocatore è già cresciuto e potrebbe impennarsi ulteriormente dopo il Mondiale. Il Milan, in particolare, si sta muovendo per bruciare i tempi e impostare un dialogo concreto con il Leverkusen. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.