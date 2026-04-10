Inter presto con la difesa a 4? Chivu: "Non so cosa farò domani, figuratevi tra un paio di mesi"
Si parla tanto in questi giorni della possibilità che l'Inter la prossima stagione giochi con la difesa a quattro. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha però dribblato la domanda ai microfoni di SportMediaset, rispondendo con il sorriso e con una battuta simpatica: "Non so cosa farò domani, figuratevi se posso rispondervi su cosa farò tra un paio di mesi".
Sognava un cammino così a questo punto della stagione?
"Per l'allenatore dell'Inter, una società con ambizioni importanti ogni stagione, avere come obiettivo una stagione competitiva è la prima cosa che conta. Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi con il campionato come volevamo, dandoci la possibilità di raggiungere degli obiettivi".
Il double campionato-Coppa Italia basterebbe per dimenticare l'amarezza in Champions?
"Facendo parte di una società come l'Inter il nostro dovere è essere sempre competitivi e raggiungere tutti gli obiettivi imposti a inizio stagione".
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