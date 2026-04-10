Pisacane: "Tutti abbiamo pressione. Calo? Al Cagliari nessuno voleva questo"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese, uno scontro diretto che può valere una stagione: "Tutti abbiamo pressione. A questo punto del campionato, vincere vuol dire fare tre passi in avanti. Ma il calcio illude e bisogna restare in campana. Abbiamo recuperato alcune frecce, soprattutto in avanti. La differenza la farà cosa si ha dentro e nel profondo. Una partita si basa su più dinamiche. Domani ci sarà molto caldo per cui la freschezza fisica spero la avremo a lungo. L’esperienza è importante, ma servono anche altre cose".

Quale pensa sia stata la causa di questo crollo?

"Ci possono essere tante cause, ma nessuno sicuramente voleva tutto questo. Quando non si vince per due mesi dispiace. Abbiamo steccato le gare con Lecce e Pisa, nelle altre sapevamo che avremo avuto delle difficoltà. Sono state buone le prestazioni con Sassuolo e Napoli. Io mi auguro che questo sarà il momento dei fatti".

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