Ufficiale Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus: l'annuncio e tutti i dettagli

Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus fino al giugno del 2028. Il tecnico di Certaldo, dopo l'allenamento di questa mattina alla Continassa, si è incontrato con la dirigenza bianconera per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi due anni.

La Juventus ha annunciato il prolungamento con un contenuto social in cui si vede Spalletti comunicare la decisione e l'avvenuta firma alla squadra: "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui", il commento a margine.

Queste le parole di Spalletti alla squadra: "Quando sono arrivato 7 mesi fa, mi hanno proposto questo contratto. Era un modo per dire frequentiamoci un po', conosciamoci e poi saremo liberi di decidere. Io ho accettato senza esitazioni perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e rendermi conto di cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi.

Era facile immaginare la grandezza della Juventus e immaginare l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di stare insieme come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo vedo la Juve, per questo ho ritenuto importante dirlo prima a voi questo fatto. Abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio dirlo prima a voi e naturalmente abbiamo davanti delle sfide, ma sono convinto che con voi diventeranno belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza. C'è la responsabilità della grandezza del club, dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club, a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine".