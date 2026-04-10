TMW Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)

Del paradosso Ruggeri, se così possiamo chiamarlo, ne abbiamo già parlato. Fuori dalle convocazioni dell'Italia nel recente disastro azzurro in Bosnia, ma allo stesso tempo uno dei pochi italiani ancora presenti (con merito) nei quarti di Champions League. Anzi, nello specifico, uno dei soli 4 italiani che ancora possono "vantarsi" di essere in corsa per la coppa dalle grandi orecchie.

Al terzino dell'Atletico Madrid, mercoledì ancora una volta protagonista da titolare nella squadra del Cholo Simeone contro il Barcellona, si aggiunge Riccardo Calafiori. Per il difensore 90' in campo con l'Arsenal nella vittoria contro lo Sporting. E qui, purtroppo, finisce l'elenco.

Non una novità, per carità, ma fa impressione l'esigua percentuale di italiani presenti nelle distinte delle quattro partite che hanno caratterizzato l'andata dei quarti di Champions tra martedì e mercoledì. Dunque, Ruggeri e Calafiori. E poi? Il Liverpool, ko a Parigi contro il PSG, ha tenuto in panchina Federico Chiesa (non una novità), mentre il giovane Leoni come sappiamo è out da inizio stagione per un brutto infortunio. Chiude il cerchio un altro giovane, sfuggito forse ai più. Proprio nella distinta del PSG, in panchina, c'era Renato Marin, portiere nato a San Paolo nel 2006 ma "calcisticamente" italiano, nonché gioiello delle giovanili azzurre. Arrivato in Italia nel 2022, ha vinto uno Scudetto Under 17 e una Supercoppa Primavera con la Roma, prima di scegliere nell'estate 2025 di non rinnovare con i giallorossi per accettare la corte del PSG. Mercoledì, come detto, Marin si è accomodato in panchina al fianco di Chevalier (con Safonov titolare, ndr).

Dunque, per riassumere e tanto per avere un quadro più completo, il conteggio recita così: 4 italiani su 176 giocatori presenti nelle distinte delle squadre scese in campo nei quarti di finale di Champions League. Un panorama che dà il sentore - fra i tanti - del momento del nostro calcio. Quello stesso momento in cui è proprio il calcio italiano ad essere sotto la lente d'ingrandimento. E non per meriti, purtroppo.

Di seguito il resoconto nel dettaglio delle gare di andata dei quarti di finale di Champion League:

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2

- 0 italiani su 45 calciatori presenti in distinta tra titolari e panchine

Sporting CP-Arsenal 0-1

- 1 italiano su 44 calciatori presenti in distinta tra titolari e panchine

Barcellona-Atletico Madrid 0-2

- 1 italiano su 45 calciatori presenti in distinta tra titolari e panchine

PSG-Liverpool 2-0

- 2 italiani su 42 calciatori presenti in distinta tra titolari e panchine (+ Leoni infortunato)