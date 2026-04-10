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Non solo il Pontedera. A rischio D anche Virtus Verona e Pro Patria: un weekend di fuoco

Non solo il Pontedera. A rischio D anche Virtus Verona e Pro Patria: un weekend di fuocoTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 09:54Serie C
Claudia Marrone

Un weekend di inferno quello che attende il Pontedera, che potrebbe salutare anzitempo la categoria, retrocedendo in Serie D: in caso di pari della Torres, i granata saranno chiamati a fare punti con il temibile Ravenna, altrimenti sarà addio al professionismo (al netto poi di domande di riammissione che il sindaco della città toscana ha detto verranno presentate). Ma gli uomini di Braglia non sono l'unica formazione a rischio, perché nel Girone A rischiano Pro Patria e Virtus Verona.

Tutto si lega al match dei virtussini, che affronteranno la Pergolettese, invischiata in zona playout ma con la concreta possibilità di salvarsi battendo la formazione veneta e sperando nel contemporaneo ko dei bustocchi; bustocchi che, al netto di tutto, sarebbero comunque retrocessi in caso di sconfitta. Per capire meglio il tutto, guardiamo quindi l'attuale griglia playout, ricordando che la Triestina è ultima in classifica e già retrocessa:

Dolomiti Bellunesi 39
Pergolettese 36
Virtus Verona 23
Pro Patria 20

Ora, l'analisi: centrando i tre punti, la Pergolettese sarebbe salva anche perdendo poi i due restanti confronti della regular season, visto che se anche la Virtus li vincesse avrebbe dai lombardi una distanza superiore agli otto punti che consentono - da regolamento - la disputa degli spareggi salvezza. In caso di pareggio tra le due compagini, tutto sarebbe rimandato agli ultimi 180'. Sorriderebbe, in questi due casi, la Dolomiti.
Con invece soli 9 punti ancora a disposizione, va da sé il discorso della Pro Patria: una sconfitta proprio contro la citata Dolomiti Bellunesi, sarebbe fatale.

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