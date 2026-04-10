Problemi in attacco per il Milan, Allegri: "A volte succede, ma la qualità dei nostri giocatori è alta"

Nel corso della conferenza stampa odierna verso la gara con l'Udinese, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato anche dei problemi dell'attacco rossonero nelle ultime settimane: "Capita nell'arco della stagione che ci siano momenti in cui gli attaccanti segnano e momenti in cui non fanno gol, ma da qui a fine campionato li faranno e ci daranno una mano".

Il rendimento di Pulisic e Leao?

"Pulisic e Leao purtroppo quest'anno hanno avuto infortuni e non hanno trovato sempre la posizione, ma in campionato hanno fatto dei gol importanti. Gimenez sta rientrando, normale possano esserci cali fisici dopo 6 mesi fermo. Fullkrug sta crescendo, è arrivato in un campionato nuovo e si sta adattando. L'obiettivo principale è quello da raggiungere, poi che si giochi con sei punte, con otto o con nessuna non cambia niente. Ci sono momenti in cui non si riesce a fare gol, ma la qualità dei giocatori che abbiamo è alta. Bisogna essere fiduciosi, l'importante è restare tranquilli".

Ci saranno dei cambi con l'Udinese?

"Sono tutti a disposizione, compreso Gabbia che verrà con noi anche se non è al 100%. Ho tutti a disposizione e ci sarà la possibilità di fare qualche cambio per avere più energie mentali e fisiche".