Siracusa, ancora i tifosi in soccorso: raccolti 7.200 euro per la trasferta di Foggia
In casa Siracusa la crisi societaria si protrae ormai da tempo e, ancora una volta, sono stati i tifosi a fare la differenza. Attraverso una colletta, infatti, hanno raccolto 7.200 euro, consentendo alla squadra di raggiungere Foggia in pullman e garantire così la trasferta. Di seguito la nota ufficiale: "Ancora una volta, grazie di cuore a tutte le persone che hanno contribuito e continuano a farlo con grande generosità, per amore del Siracusa.
Grazie al vostro supporto siamo riusciti anche questa volta a dare un contributo fondamentale per la trasferta di Foggia, dimostrando quanto sia forte il legame con questi colori.
A prescindere da tutto quello che succederà , i tifosi stanno dando dignità e una piccola speranza al Siracusa. Senza questo supporto, ci sarebbero state partite senza spettatori e trasferte saltate.
Forza Siracusa".
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