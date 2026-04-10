Siracusa, ancora i tifosi in soccorso: raccolti 7.200 euro per la trasferta di Foggia

In casa Siracusa la crisi societaria si protrae ormai da tempo e, ancora una volta, sono stati i tifosi a fare la differenza. Attraverso una colletta, infatti, hanno raccolto 7.200 euro, consentendo alla squadra di raggiungere Foggia in pullman e garantire così la trasferta. Di seguito la nota ufficiale: "Ancora una volta, grazie di cuore a tutte le persone che hanno contribuito e continuano a farlo con grande generosità, per amore del Siracusa.

Grazie al vostro supporto siamo riusciti anche questa volta a dare un contributo fondamentale per la trasferta di Foggia, dimostrando quanto sia forte il legame con questi colori.

A prescindere da tutto quello che succederà , i tifosi stanno dando dignità e una piccola speranza al Siracusa. Senza questo supporto, ci sarebbero state partite senza spettatori e trasferte saltate.

Forza Siracusa".