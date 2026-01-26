Il Milan cerca un difensore per rinforzare il reparto arretrato. Ma non comprerà tanto per farlo

Il Milan sta sondando diversi profili per rinforzare la propria difesa, ma non ha ancora affondato per un giocatore in particolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri vorrebbe migliorare il reparto arretrato, attualmente formato da Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter. Sono infatti questi i 4 centrali che sono stati impiegati maggiormente in questa prima parte di stagione.

I rossoneri però non compreranno tanto per comprare e di conseguenza hanno messo in stand-by qualsiasi trattativa. Se non verrà trovato nessun giocatore migliore di quelli già in rosa, il Diavolo resterà così. In fondo la squadra è seconda in classifica e ha la terza miglior difesa dopo quelle di Roma e Como, segno che la fase di non possesso non viene fatta poi così male.