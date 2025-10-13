Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Como a Perth, Maignan: "D'accordo con Rabiot. Si pensa molto all'aspetto finanziario"

Milan-Como a Perth, Maignan: "D'accordo con Rabiot. Si pensa molto all'aspetto finanziario"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:53Serie A
Alessio Del Lungo

Prima di Islanda-Francia, Mike Maignan, portiere del Milan e dei Bleus, è intervenuto in conferenza stampa e, dopo le parole di Adrien Rabiot di qualche giorno fa, si è espresso sulla scelta di disputare la partita contro il Como a Perth, in Australia, rimanendo della stessa opinione del compagno, come si legge su MilanNews.it: "Sono pienamente d'accordo con Adrien Rabiot. Si dimenticano molte cose, pensano molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all'estero. Inoltre, stiamo perdendo una partita in casa, anche se i nostri obiettivi sono alti e non dovremmo lasciare nulla al caso".

Ma che cosa aveva detto Rabiot. Il centrocampista rossonero si era espresso così: "È totalmente folle. Dopotutto, si tratta di accordi economici per dare una certa visibilità al campionato. Tutto questo è al di là delle nostre possibilità. Il tema dei calendari, la salute dei giocatori, è molto discusso, e tutto sembra folle. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre".

Subito era arrivata la replica anche da parte di De Siervo, ad della Lega Serie A, che ai nostri microfoni ha spiegato: "Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".

Articoli correlati
Maignan sulle critiche per i tanti infortuni: "Gestire il mio corpo è ciò che so... Maignan sulle critiche per i tanti infortuni: "Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio"
Francia, Maignan il capitano. Poi chiarisce: "Senza Mbappé. E Deschamps ha fiducia... Francia, Maignan il capitano. Poi chiarisce: "Senza Mbappé. E Deschamps ha fiducia in me"
Francia, Deschamps annuncia: "Contro l'Islanda il capitano sarà Maignan" Francia, Deschamps annuncia: "Contro l'Islanda il capitano sarà Maignan"
Altre notizie Serie A
L'Inter ora sorride, ma in estate era davanti a un bivio. E Chivu ha puntato su Pio... L'Inter ora sorride, ma in estate era davanti a un bivio. E Chivu ha puntato su Pio Esposito
Icardi può tornare in Italia: il Torino non è solamente una suggestione. Il punto... Icardi può tornare in Italia: il Torino non è solamente una suggestione. Il punto
Salvatore Esposito: "Pio terrà i piedi per terra. Noi, l'Inter e l'Italia ci aspettiamo... Salvatore Esposito: "Pio terrà i piedi per terra. Noi, l'Inter e l'Italia ci aspettiamo tante gioie"
Mondiali 2026, quali sono le squadre già qualificate? In 21 hanno staccato già il... Mondiali 2026, quali sono le squadre già qualificate? In 21 hanno staccato già il biglietto
Milan-Como a Perth, Maignan: "D'accordo con Rabiot. Si pensa molto all'aspetto finanziario"... Milan-Como a Perth, Maignan: "D'accordo con Rabiot. Si pensa molto all'aspetto finanziario"
Napoli, segnali e conferme per Conte: la fame di Hojlund ed il ritorno di McTominay... Napoli, segnali e conferme per Conte: la fame di Hojlund ed il ritorno di McTominay
Musah: "Juric aiuta tanto a livello individuale. Perché l'Atalanta? Era il posto... Musah: "Juric aiuta tanto a livello individuale. Perché l'Atalanta? Era il posto giusto per me"
"Qua per crescere i giovani": Ekhator e Venturino, i baby del Genoa vogliono convincere... "Qua per crescere i giovani": Ekhator e Venturino, i baby del Genoa vogliono convincere Vieira
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
3 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
4 Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"
Immagine top news n.1 Inter, Esposito sempre più incedibile: a fine stagione il suo stipendio sarà almeno raddoppiato
Immagine top news n.2 Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus
Immagine top news n.3 Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso in ansia per Kean: oggi solo terapie. Bastoni lascia il ritiro
Immagine top news n.5 Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo
Immagine top news n.6 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
Immagine top news n.7 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto lascia il ritiro Bastoni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Icardi può tornare in Italia: il Torino non è solamente una suggestione. Il punto
Immagine news Serie A n.2 Salvatore Esposito: "Pio terrà i piedi per terra. Noi, l'Inter e l'Italia ci aspettiamo tante gioie"
Immagine news Serie A n.3 Mondiali 2026, quali sono le squadre già qualificate? In 21 hanno staccato già il biglietto
Immagine news Serie A n.4 Milan-Como a Perth, Maignan: "D'accordo con Rabiot. Si pensa molto all'aspetto finanziario"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, segnali e conferme per Conte: la fame di Hojlund ed il ritorno di McTominay
Immagine news Serie A n.6 Musah: "Juric aiuta tanto a livello individuale. Perché l'Atalanta? Era il posto giusto per me"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, contro il Padova serve la svolta: Aquilani rischia? Nulla è da escludere
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, scelto il successore di De Luca: panchina a Bertotto. I dettagli
Immagine news Serie C n.2 Serie C, continua la nona giornata di campionato: le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.3 Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C e di qualificazione al Mondiale
Immagine news Serie C n.4 Latina, Bruno: "Il Potenza è una delle squadre che gioca meglio in Serie C"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza cattiveria”
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.6 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?