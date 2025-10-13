Milan-Como a Perth, Maignan: "D'accordo con Rabiot. Si pensa molto all'aspetto finanziario"

Prima di Islanda-Francia, Mike Maignan, portiere del Milan e dei Bleus, è intervenuto in conferenza stampa e, dopo le parole di Adrien Rabiot di qualche giorno fa, si è espresso sulla scelta di disputare la partita contro il Como a Perth, in Australia, rimanendo della stessa opinione del compagno, come si legge su MilanNews.it: "Sono pienamente d'accordo con Adrien Rabiot. Si dimenticano molte cose, pensano molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all'estero. Inoltre, stiamo perdendo una partita in casa, anche se i nostri obiettivi sono alti e non dovremmo lasciare nulla al caso".

Ma che cosa aveva detto Rabiot. Il centrocampista rossonero si era espresso così: "È totalmente folle. Dopotutto, si tratta di accordi economici per dare una certa visibilità al campionato. Tutto questo è al di là delle nostre possibilità. Il tema dei calendari, la salute dei giocatori, è molto discusso, e tutto sembra folle. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre".

Subito era arrivata la replica anche da parte di De Siervo, ad della Lega Serie A, che ai nostri microfoni ha spiegato: "Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".