Napoli, Politano: "Portiamoci dentro lo shock di Eindhoven. Voglio segnare di più"

In conferenza stampa prima del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, l'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato anche del ko per 6-2 contro il PSV e del suo momento di forma personale:

La tua resilienza è molto apprezzata, ma è la chiave per il doppio impegno?

"Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo, in alcune gare riesci di più, in altre di meno, soprattutto ogni 3 giorni, ma da anni io e la squadra diamo il massimo per onorare al massimo la maglia e l'anno scorso è stato l'emblema"

Lo shock di Eindhoven va cancellato o bisogna portarselo dentro?

"Serve sempre portarselo dentro, abbiamo preso una bella batosta ed ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. Quando giochi in Champions devi andare forte perché loro vanno forte altrimenti rischi brutte figure. Siamo stati bravi a reagire bene con Inter, Lecce, anche col Como, ma dobbiamo portarcela dentro e andare sempre al 100%".

3 gol nelle ultime 52 presenze, ti pesa non segnare?

"Naturale, mi pesa, ma io sono a disposizione della squadra, poi è naturale vorrei fare più gol e assist, ma al momento non stanno arrivando e dobbiamo pensare alla squadra e ciò che chiede il mister. Cercherò di migliorare sotto questo punto di vista".

In Europa calcio diverso, voi a che punto siete?

"Siamo ad un buon punto, quest'anno non siamo mai stati al completo, abbiamo avuto parecchi infortuni anche se non è una scusa. Giocando ogni 3 giorni, avendo fuori tanti giocatori, la fatica si fa sentire e ci sta che in alcune partite non vai al livello loro, ma domani dovremo essere al loro livello e dobbiamo vincere a tutti i costi".