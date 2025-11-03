Napoli, Politano: "Vogliamo cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"

L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro l'Eintracht in Champions League:

L'occasione giusta per cancellare Eindhoven?

"Sappiamo che avremo un'ottima occasione per rifarci da quella brutta partita. Affrontiamo una squadra fisica che verrà qua a cercare il risultato, dovremo recuperare le energie e anche a mettere subito la partita sul piano giusto".

Cosa servirà per vincere?

"Un mix, veniamo da tante partite di fila e giocare così tante gare di fila non è semplice. Dovremo essere bravi a ricaricarci, domani dobbiamo assolutamente vincere".

Cosa cambia per lei col 4-3-3?

"Poco personalmente, per quel che riguarda la squadra dipende dai giocatori con cui scendiamo in campo e dagli avversari, decide il mister come affrontare ogni singola gara".

Le seconde linee stanno alzando il livello? Cosa vede da dentro?

"Quest'anno avremo bisogno di tutti, normale che quelli che vengono da fuori hanno bisogno di tempo per adattarsi al campionato e alle richieste del mister. Noi abbiamo bisogno di tutti".

Felice di ritrovare Spalletti in Serie A?

"Sono scelte personali. Noi pensiamo al Napoli. Lui ha fatto la sua scelta e noi pensiamo a noi stessi, io sono comunque contento per lui".