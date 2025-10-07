Women’s Champions League: Lione corsaro a Londra. Barcellona forza 7 col Bayern

Non solo la Juventus, che in rimonta ha battuto il Benfica nel pomeriggio. Questa sera si sono giocate altre tre gare di Women’s Champions League che hanno visto risultati clamorosi. Le campionesse in carica dell’Arsenal infatti sono partite col piede sbagliato, pur andando subito in vantaggio con Russo, perdendo in casa contro un Lione trascinato da Dumornay autrice di una doppietta. A Barcellona la squadra catalana passeggia sul Bayern Monaco di Arianna Caruso vincendo con un roboante 7-1 grazie anche alle doppiette di Pajor e Pina. Pareggio sorprendente infine fra Paris Fc e Leuven: francesi avanti di due reti dopo neanche mezzora di gioco, ma poi rimontate dalle belghe nella ripresa.

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica 2-1

6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)

Arsenal – Lione 1-2

7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)

Barcellona - Bayern Monaco 7-1

4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)

Paris FC - OH Leuven 2-2

3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea (18:45)

Real Madrid – Roma (18:45)

Manchester United – Valerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)

Classifica:

Barcellona 3

Lione 3

Juventus 3

Paris FC 1

Leuven 1

Chelsea 0*

Twente 0*

Real Madrid 0*

Roma 0*

Manchester United 0*

Valerenga 0*

St. Polten 0*

Atletico Madrid 0*

Wolfsburg 0*

Paris Saint-Germain 0*

Arsenal 0

Benfica 0

Bayern Monaco 0

* una gara in meno