Flachi sulla Sampdoria: "Pafundi e Cherubini hanno qualità. Questo modulo può esaltarli"

“Le qualità ci sono e le abbiamo viste. Pafundi deve fare esperienza, ma se uno come Mancini, che lo ha seguito e convocato in Nazionale, lo identifica come futuro del calcio qualcosa vorrà dire. In questo momento può essere determinante”. L’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi ai microfoni di Telenord parla così del talentuoso trequartista sottolineando come lui e Cherubini possano dare tanto alla squadra: “Ha qualità simili a Cherubini ed è un giocatore che quando sta bene fa risaltare gli altri perché tiene palla e ti dà la possibilità di fare e far fare gol. Penso che questo sia il modulo giusto per esaltare le loro qualità perché entrambi ne hanno di importanti. - prosegue Flachi – Giocando con due trequartisti che portano imprevedibilità anche nell’uno contro uno ne giova tutta la squadra”.

Flachi si sofferma poi anche su Barak, uno dei colpi più importanti dell’estate: “Potrebbe essere un’ulteriore alternativa in quel ruolo. È un giocatore intelligente, esperto che pur nascendo da esterno può fare bene anche in posizione più centrale. Quando uno è bravo e intelligente si adatta a ogni ruolo e può anche colmare qualche difficoltà dovuta all’assenza di giocatori”.

Altro nome su cui punta l’ex numero 10 è lo spagnolo Pedrola: “Purtroppo non è facile fare affidamento su di lui perché mentalmente e fisicamente soffre, ma quando le cose andranno meglio potrebbe reagire in maniera diversa. Sappiamo che le qualità non gli mancano, ma deve tirarle fuori perché può essere determinante. - conclude Flachi – Gennaio? Serve qualcosa per sistemare un po' la difesa e una punta, ma non c’è da stravolgere tanto la rosa”.