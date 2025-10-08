Bologna, Sartori: "Questo è l'anno di Dallinga. Rowe? Dovrà lavorare tanto sulla testa"

Lunga intervista al responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, sulle colonne del quotidiano La Repubblica, nella sua edizione dedicata alla città felsiena. Molti i temi toccati dall'ex dirigente di Chievo Verona e Atalanta. Fra questi anche quello legato al rendimento di alcuni singoli presenti nella rosa di Vincenzo Italiano:

"Dallinga andrà giudicato alla fine di questa stagione. L’anno scorso il problema fisico lo ha condizionato. Questo è il suo vero anno. Gli do un piccolo consiglio: impari a usare molto di più il corpo, come fa Pio Esposito o anche Castro. Dallinga ha piedi buoni, cerca più l’abilità e la destrezza: vista la stazza potrebbe essere molto più pericoloso e determinante se la usasse.

Rowe? Secondo me ha un grande potenziale fisico e tecnico, ora sta a lui calarsi nella realtà italiana e bolognese. Le qualità le ha, ma è la testa a fare la differenza e lui dovrà lavorare parecchio".

Chi sarà il nuovo Beukema? Ecco la risposta di Sartori: "Potrebbe essere Heggem perché l’affidabilità è il primo dei dieci comandanti del calcio e lui come

Sam è un regolare".